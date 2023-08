Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Versuchter Einbruch in Wohnhaus- Hinweise erbeten (07.08.2023)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus ist es am frühen Montagmorgen, gegen 1.45 Uhr, in der Peterstraße gekommen. Der Hausbewohner hielt sich im Erdgeschoss seines Hauses auf. Durch ein lautes Geräusch wurde er aufmerksam und stellte bei der Suche nach der Ursache fest, dass ein Fenster im Treppenhaus offenstand. An diesem waren frische Hebelspuren vorhanden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag verdächtige Personen im betroffenen Wohngebiet beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell