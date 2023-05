Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Quellental/Glücksburg - E-Bike-Fahrer fährt in gespanntes Seil auf Brücke und verletzt sich schwer, Polizei sucht Zeugen

Glücksburg (ots)

Donnerstagnachmittag (25.05.23), gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Urlauber mit seinem E-Bike die Brücke zum Förde-Boulevard von Quellental kommend in Richtung Yachthafen. Am Ende der Brücke war ein gespannt, in das der Radfahrer hineinfuhr und sich durch den Sturz sehr schwer verletzte. Das Seil war an der Brücke vorhanden, um bei Brückenarbeiten die Brücke sperren zu können, allerdings wurden dieses am gestrigen Tag nicht von Verantwortlichen gespannt und auch nicht dementsprechend gekennzeichnet. Die Polizeistation Glücksburg hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und fragt: Wer hat gestern Beobachtungen gemacht, die mit diesem Vorfall zusammenhängen könnten? Wann war die Brücke noch frei begehbar, also wann war das Seile noch nicht gespannt? Wer hat es gespannt? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04631-4050120 oder per email Gluecksburg.PST@polizei.landsh.de an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

