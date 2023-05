Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Verkehrsunfallflucht an Ampel, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Kappeln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.05.23), gegen 15.00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines schwarzen VW UP! die B203 und beabsichtigte von dort nach links in die Ostseestraße einzubiegen. Sie musste zunächst jedoch verkehrsbedingt an der dortigen Ampel halten. Ein anderes Auto, vermutlich ein dunkler VW SUV, offenbar in derselben Absicht nach links in die Ostseestraße abzubiegen, fuhr seitlich gegen das Heck des VW UP!, woraufhin der Seitenspiegel des Verursachers einklappte und an dem VW Up! ein Schaden oberhalb des rechten Reifens und oberhalb der Rückleuchte entstand. Der Verursacher/die Verursacherin entfernte sich nach dem Zusammenstoß nach rechts in Richtung Eckernförder Straße, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern.

An der Kreuzung herrschte reger Fahrzeugverkehr, so dass die Ermittler des Polizeirevieres in Kappeln auf Unfallzeugen hoffen. Diese und der/die Verursacher(in) werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04642-9655901zu melden. Vielen Dank!

