Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Rund 14.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Bundesstraße 462 (05.08.2023)

Schramberg (ots)

Insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 462 und 294 ereignet hat. Eine 61-jährige Audi-Fahrerin war auf der B 294 unterwegs und bog auf die B 462 in Richtung Schramberg ab. Hierbei stieß Frau mit einem 33-jährigen Motorradfahrer zusammen, der mit seiner BMW F 800 R auf der B 462 in Richtung Wolfach fuhr. Niemand verletzte sich. An dem Audi Q5 entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden an der BMW schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

