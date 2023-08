Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Gartenhaus einer Schrebergartenanlage (04.-06.08.2023)

Schiltach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16.00 Uhr bis Sonntag, 11.00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Gartenhütte der Gartenanlage in der Keßlerhalde eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Aufdrücken einer verschlossenen Terrassentür gelangten die Täter in die Hütte und durchwühlten diese. Anschließend traten die Einbrecher die Tür eines ebenfalls auf dem Grundstück befindlichen Geräteschuppens ein. Auch hier suchten sie nach Wertgegenständen. Lediglich mit einigen Schokoriegeln als Beute verließen die Unbekannten den Garten. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Tür und an dem Fenster beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 500 Euro. Die Polizei Schramberg, Tel. 07422 2701-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und nimmt Hinweise zu dem Gartenhausaufbruch entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell