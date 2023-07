POL-HRO: Sachbeschädigung durch sogenannten "Polenböller" an Rostocker Schule

Grevesmühlen (ots) - Am 06.07.2023 fand in Grevesmühlen die 33. ordentliche Sitzung des Kreistages Nordwestmecklenburg statt. Am Rande dieser Sitzung kam es zu einer unangemeldeten Demonstration vor der Malzfabrik. An dieser beteiligten sich ca. 130 Personen. Die Demonstration richtete sich inhaltlich gegen die aktuelle Entscheidung des Bauministeriums, welches eine ...

mehr