Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrer entzog sich der Verkehrskontrolle und kommt von der Fahrbahn ab

Dabel (ots)

~Am 06.07.2023 gegen 02:08 Uhr wollten die Polizeibeamten den vor ihnen fahrenden PKW Audi A4 kontrollieren. Der Fahrer war in der Ortschaft Dabel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (mehr als 100 km/h) unterwegs. Bevor jedoch eine Kontrolle erfolgen konnte, kam der Fahrer des Fahrzeuges in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und konnte im unmittelbaren Nahbereich nicht angetroffen werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Person verletzt hat, wurde ein Fährtenhund angefordert. Dieser konnte keine Person aufspüren. An der Halteranschrift wurde den Beamten die Tür geöffnet und im Gespräch stellte sich heraus, dass der graue Audi A4 mit Kennzeichen entwendet wurde. Beide Fahrzeugschlüssel befanden sich in der Häuslichkeit. Der PKW wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Für die Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges sowie Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsstoffe wird es für den einsetzenden Berufsverkehr auf Grund der halbseitigen Sperrung zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B192 kommen. Der Sachschaden beträgt 33.000 Euro.

Die Polizei bittet den Fahrer bzw. die Fahrerin oder Personen, die Hinweise auf geben können, sich bei der Polizei in Sternberg, Telefon 03847-43270, zu melden.

