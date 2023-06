Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet

Folgemeldung 2: Vermisster 75-jähriger Lübecker

Lübeck (ots)

Der seit dem 5. Juni 2023 vermisste 75-jährige Lübecker konnte am Samstag (10.06.2023) in Lübeck Kücknitz angetroffen werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist er in ein Lübecker Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Suche nach dem 75-Jährigen kann beendet werden.

@Medienvertreter: An dieser Stelle wird um Löschung des Fotos aus Ihren Onlineportalen gebeten. Vielen Dank

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell