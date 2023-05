LPI-GTH: Zu schnell unterwegs

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstagnachmittag begann ein noch unbekannter Radfahrer ein Streitgespräch mit einem 21-jährigen BMW-Fahrer. An einer roten Ampel in der Kasseler Straße hielt der Radfahrer neben dem wartenden Pkw an, attakierte den Fahrer verbal und beschädigte dann den Außenspiegel. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in eine Nebenstraße. Am BMW entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum ...

mehr