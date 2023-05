Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - Person verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag gegen 11:20 Uhr befuhr eine 61-jährige VW Fahrerin die Schillerstraße in Walterhausen. An der Kreuzung zur Ibenhainer Straße missachtete sie die Vorfahrt und fuhr in die Beifahrerseite einer 70-jährigen Kia Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 70-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.(ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell