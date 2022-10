Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gut gesicherte Kinder bleiben bei Auffahrunfall unverletzt

Speyer (ots)

Am 27.10.2022 gegen 17:20 Uhr befuhr eine 30-Jährige mit ihrem PKW die Landwehrstraße in Richtung Iggelheimer Straße und musste vor Erreichen der Kreuzung zur Brunckstraße verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem PKW, die das Bremsmanöver nicht rechtzeitig bemerkte und auf das Fahrzeugheck der 30-Jährigen auffuhr. Hierbei erlitt die 30-Jährige Schmerzen am unteren Rücken. Die drei Kinder der 30-Jährigen saßen ebenfalls im Fahrzeug und waren vorschriftsmäßig mit Kindersitzen gesichert. Sie blieben glücklicherweise unverletzt. Die Fahrzeugfront der 21-Jährigen wurde nicht unerheblich deformiert. Das Fahrzeug der 30-Jährigen blieb augenscheinlich unbeschädigt, da dessen Anhängerkupplung den Aufprall abfing. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1500 Euro.

