FW Rösrath: Einsatzkräfte der Feuerwehr Rösrath erhalten die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille - Einsegnung und Bootstaufe der Boote der Feuerwehr im Anschluss

Rösrath (ots) - Am Abend des 07.01.2022 wurden die Einheiten Hoffnungsthal, Forsbach und Rösrath, sowie die Drehleiter der Stadt zu einem Brand in einem Gebäude alarmiert. Schon vor Eintreffen der ersten Kräfte konnte ein Bewohner den in Brand geratenen Weihnachtsbaum löschen und aus dem Fenster werfen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung in das Gebäude vor und es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. ...

