Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Nach Rauchentwicklung Feuerwehreinsatz in der Lantwattenstraße

VS-Villingen (ots)

Arbeiten mit einer Trennschleifmaschine haben am Montagvormittag, kurz vor 09 Uhr, zu einer Rauchentwicklung und schließlich zum Einsatz der Feuerwehr an einem Kirchengebäude in der Lantwattenstraße geführt. Da bei den "Flexarbeiten" weder ein Feuer noch Sachschaden entstanden war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell