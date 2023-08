POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitskontrollen in Landwehrstraße und Paul-Egell-Straße

Böhl-Iggelheim (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 18:30 Uhr, bog eine 51-jährige PKW-Fahrerin von der Lützelstraße auf die L528 in Richtung Ortsteil Böhl ab. Hierbei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt einer 56-jährigen Fahrzeugführerin, welche die L528 in Richtung Speyer befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Es entstand insgesamt Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Rückfragen ...

