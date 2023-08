POL-PDLU: Unfall mit verletzten Beteiligten

Mutterstadt (ots) - Beim Einfahren vom Pfalzring in die Waldstraße übersah ein 49-jähriger Lenker eines Lastkraftwagens am Dienstagmittag einen 73-jährigen von rechts kommenden Fahrradfahrer aus Limburgerhof. Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Er wurde anschließend in ein ...

mehr