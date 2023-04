Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nicht auf den Gegenverkehr geachtet, Unfall auf der B291

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 78-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW, einem Honda die B291 von Walldorf kommend. Auf Höhe der Einmündung zur L 544 (Abfahrt zum Friedhof) wollte sie nach links abbiegen, übersah aber den ihr entgegenkommenden Audi eines 43-jährigen, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Walldorf unterwegs war. Als sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr einbog kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde auch der Wagen eines 39-jährigen beschädigt. Dieser wartete mit seinem Fahrzeug an der Einmündung und wollte eigentlich in Richtung Schwetzingen auf die B291 einbiegen. Bei dem Unfall wurden zwei Beteiligte Personen leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt geschätzt ca. 12.000 Euro.

