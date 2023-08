Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeit

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Mittag wurden auf der L524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt im Bereich der Großen Erde bei erlaubten 70 km/h Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße, sowie 2 Handyverstöße und 1 Gurtverstoß geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 86 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz eine Verwarnung in Höhe von 40 Euro nach sich. Ein Fahrzeugführer erhielt einen Mängelbericht, da die Windschutzscheibe durch einen größeren Steinschlag beschädigt war. Bei einer Kontrolle am Vormittag in Dannstadt-Schauernheim Am Rathausplatz wurden 5 Gurtverstöße geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell