Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Flaschenwurf auf fahrenden Bus zerstört Scheibe, Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 18:15 Uhr warfen unbekannte Täter eine Schnapsflasche auf die rechte, hintere Seite eines Linienbusses, der die Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße befuhr. Der Flaschenwurf erfolgte in der Schützenstraße auf Höhe des hinter der Stadthalle befindlichen Parks, möglicherweise aus erhöhter Position. Infolge der Tat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Flaschenwerfer machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

