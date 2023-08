POL-PDLU: Speyer - Exhibitionist hinter der Jugendherberge, Zeugenaufruf

Speyer (ots) - Am Montag gegen 16 Uhr befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer die Landwehrstraße in Richtung der Siemensbrücke und musste an der Kreuzung zur Brunckstraße aufgrund einer roten Ampel anhalten. Nach dem Anfahren infolge des Grünzeichens bog der 55-Jährige nach rechts in die Brunckstraße ab und übersah hierbei eine hinter ihm auf dem Fahrradweg der ...

mehr