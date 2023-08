POL-PDLU: Speyer - Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) - Am Montag gegen 14:40 Uhr stellte eine Polizeistreife drei junge Männer in der Heinrich-Heine-Straße fest, die sich bei Erblicken der Beamten auffällig verhielten. Daher führten die Beamten eine Personenkontrolle durch, in deren Verlauf sie neben einer Feinwaage und Bargeld auch eine Tüte mit 78,1 Gramm Haschisch auffanden und sicherstellten. Gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen leiteten daher sie ...

