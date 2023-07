POL-PDWIL: Umweltstraftat

Gerolstein (ots) - Am 25.07.2023 hatten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein über den Tag verteilt immer wieder mal mit teilweise amtsbekannten Personen im Gerolsteiner Stadtgebiet zu tun. Gegen 11:25 Uhr verweilte ein amtsbekannter 34-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet in der Hauptstraße in Gerolstein. Der Mann hatte, wie in der Vergangenheit ...

mehr