POL-PDWIL: Unfallflucht Kueser Plateau

Veldenz (ots) - Im Zeitraum vom 24.07.2023 (18:00 Uhr) bis 25.07.2023 (15:45 Uhr) wurde in Veldenz, in der Straße "Zum Sonnenberg" ein VW Transporter an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Wahrscheinlich wurde die Beschädigung mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Hierdurch ist ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Hinweise zu einem Verursacher werden erbeten an die Polizei Bernkastel-Kues, 06531-95270. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich ...

