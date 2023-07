Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Lkw nach Unfall geflüchtet

Enkirch (ots)

Am Montag, 24.07.2023, kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Ortslage Enkirch. Ein roter 7,5 t Lkw beschädigte beim Vorbeifahren das Regenabfallrohr am Anwesen Zum Herrenberg 72. Der Lastwagen setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Traben-Trarbach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem unfallflüchtigem Fahrzeug bitte der Polizeiwache Traben-Trarbach, Tel. 06541/6270 oder pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell