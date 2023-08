Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Drogenfunde bei Personenkontrollen

Speyer (ots)

Am Montag gegen 14:40 Uhr stellte eine Polizeistreife drei junge Männer in der Heinrich-Heine-Straße fest, die sich bei Erblicken der Beamten auffällig verhielten. Daher führten die Beamten eine Personenkontrolle durch, in deren Verlauf sie neben einer Feinwaage und Bargeld auch eine Tüte mit 78,1 Gramm Haschisch auffanden und sicherstellten. Gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen leiteten daher sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ein.

Gegen 21:10 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Fußstreife im Park hinter der Stadthalle zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren fest, die sich ebenfalls bei Erblicken der Beamten auffällig verhielten. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen eine Tablette des verschreibungspflichtigen Arzneimittels Tilidin sowie eine Tüte mit 0,7 Gramm Cannabis auf und stellten Beides sicher. Der Tatverdächtige konnte kein Rezept für das Arzneimittel vorweisen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell