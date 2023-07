POL-HB: Nr.: 0443 --Zeugenaufruf nach Brand in Burglesum

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Usedomstraße Zeit: 24.07.2023, 14:00 - 16:20 Uhr Bislang unbekannte Diebe brachen am Montag in ein Haus in Burglesum ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Zeugin berichtete, wie gegen 11 Uhr ein Mann in der Nachbarschaft unterwegs war und sich über eine angeblich freie Wohnung und die Eigentümer eines bestimmten Hauses erkundigte. ...

mehr