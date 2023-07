POL-HB: Nr.: 0439 --Bekennerschreiben irrt

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 20.07.2023

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten in Findorff zwei Autos aus, siehe hierzu auch die Pressemeldung 433 der Polizei Bremen. Am Donnerstagabend tauchte auf einer linksextremistischen Internetplattform ein Bekennerschreiben auf, in dem Unbekannte behaupteten, den Wagen von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer angezündet zu haben. Diese Behauptung ist falsch.

Bei dem Feuer in Findorff gehen die Ermittlerinnen und Ermittler nach den Spurenauswertungen von einer Brandstiftung aus. Von den geschädigten Autos gehört aber keines dem Innensenator. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.

