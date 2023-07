POL-HB: Nr.: 0437 --Polizei stellt Einbrecher

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder/ Fesenfeld, Osterdeich/ Horner Straße Zeit: 19.07.2023, 15:20 Uhr und 20:15 Uhr

Zivile Einsatzkräfte stellten am Mittwochabend einen 30 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt. Er ist verdächtig, in zwei Häuser im Stadtteil eingebrochen zu sein.

Zunächst wurden Einsatzkräfte gegen 15:20 Uhr in die Straße Osterdeich gerufen, da dort Anwohner einen Einbruch gemeldet hatten. Vor Ort hatte der 30-Jährige, der von Zeugen festgehalten wurde, sich gerade losgerissen und versuchte zu flüchten, dabei bewarf er die ankommenden Einsatzkräfte mit Gegenständen. Nach einem kurzen Sprint stellten ihn die Polizisten. Ein 59 Jahre alter Bewohner des Mehrfamilienhauses gab an, den Mann zuvor im Keller erwischt zu haben, nachdem dieser die Kellertür aufgebrochen hatte. Dabei sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der 59-Jährige auch geschlagen wurde, außerdem hatte der Einbrecher Reizgas versprüht. Mehrere Bewohner erlitten Augenreizungen, der 59-Jähirge hatte eine Platzwunde am Kopf, diese wurden von alarmierten Rettungskräften behandelt. Es konnten mehrere Aufbruchswerkzeuge, wie ein Kuhfuß und Schraubenzieher und weitere Beweismittel sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige an der Wache aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

Kurz darauf beobachteten Zivilkräfte den 30-Jährigen im Viertel und folgten ihm aufgrund seines auffälligen Verhaltens, denn er sah sich permanent um und wirkte nervös. Sie sahen, wie er ein Grundstück in der Horner Straße betrat, verloren ihn jedoch kurz aus den Augen. Bewohner des Hauses ließen die Polizisten in den Keller, wo sie den 30-Jährigen beim Konsum von Drogen antrafen. Er hatte die Haustür auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet und anschließend eine Kellertür aufgebrochen. Sie nahmen ihn mit auf die Wache. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

