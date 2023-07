POL-HB: Nr.: 0436 --Parteibüro mit Farbe beschmiert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz Zeit: 19.07.2023, 11 Uhr Die Polizei Bremen warnt weiter vor Schockanrufen. Kriminelle gaben sich erneut am Telefon als Verwandte aus und versuchten an Geld von Seniorinnen und Senioren in Bremen zu gelangen. Am Mittwoch erbeuteten die Betrügerinnen und Betrüger mit dieser Masche eine hohe Bargeldsumme. Um 11 Uhr ...

mehr