Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhausbrand

Vogtei (ots)

Am Samstag, 15.07.2023, kam es gegen 21:30 Uhr zum Brand mehrerer Gebäude in Oberdorla. Zunächst geriet eine Scheune in der Burgstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Feuer griff anschließend auf das angrenzende Wohnhaus und kurz darauf auf das benachbarte Wohngebäude über. Außerdem zerstörte das Feuer einen gegenüberliegenden Schuppen. Die Bewohner der anliegenden Wohnhäuser mussten diese zeitweise verlassen. Zum Unmut der Einsatzkräfte fanden sich zahlreiche Schaulustige am Einsatzort ein, wodurch die Löscharbeiten teilweise behindert wurden. Personen wurden nicht verletzt. Auch ein Hund konnte unversehrt geborgen werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 250 000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

