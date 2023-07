Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendetes Smartphone aus dem Vodafone-Shop Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 14.07.2023 gegen 12.05 Uhr betrat eine bisher unbekannte männliche Person den Vodafone-Shop in der Rautenstraße 9 in Nordhausen. Er ging zielgerichtet auf ein Ausstellungstelefon zu und riss dieses an sich. Anschließend entfernte er sich in Richtung Bahnhof. Beim Täter handelt es sich um einen südländischen Phänotypen. Er ist ca. 1.78m groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat schwarze Haare. Er trug eine schwarze Jeans, eine schwarze Lederjacke und ein schwarzes T-Shirt.

