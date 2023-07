LPI-NDH: Unfall endet am Baum

Harztor (ots) - Bei der Zustellung der Tagespost kam es Freitagmittag in Niedersachswerfen zu einem Hundebiss. Eine Zustellerin trug hierdurch Verletzungen davon und musste in einem Klinikum behandelt werden. Die genauen Tatumstände werden durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

