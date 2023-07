LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fahrzeugteile verursachen Verkehrsunfall - Wer kann Hinweise geben?

Kallmerode (ots) - Geklaut wird einfach alles. So geschehen in den letzten Tagen in Kallmerode im Eichsfeld. Dort stahlen Unbekannte von einem Beet mehrere Zwiebeln. Zuvor verschwand vom selben Grundstück anderes, erntereifes Gemüse. Wer sich dort ständig bedient ist noch völlig unklar. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

