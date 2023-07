Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Vandalismus im Rosengarten - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Nahe des Nordhäuser Klinikums befindet sich in der Robert-Koch-Straße der Rosengarten. Dieser wird durch die Stadt Nordhausen regelmäßig gepflegt. Am 19. Juni stellten Mitarbeiter, welche mit der Grünanlagenpflege beauftragt waren, erhebliche Beschädigungen an etwa 30 Rosenstöcken im Bereich des Zacharias-Denkmals fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, da es sich bei den Rosen um wertvolle Sonderzüchtungen handelt. Zur Mittagszeit des 18. Juni waren die Pflanzen unbeschädigt. Die Kriminalpolizei Nordhausen such in diesem Strafverfahren nach Hinweisgebern, welche Angaben zu den Tätern geben können, die sich an den Pflanzen zu schaffen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/960 oder per E-Mail entgegengenommen. Aktenzeichen: 0157901

