Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg zum Jahreswechsel 2022/2023

LK Harburg (ots)

Ruhige Silvesternacht

Die Dienststellen der Polizeiinspektion Harburg haben eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht erlebt. In Winsen (Luhe) gab es in der Silvesternacht zwei größere Brände. Zum einen geriet das Terrasseninterieur bei einem Einfamilienhaus in Brand. Die Flammen schlugen auf das darüber liegende Fenster mit Holzrahmen über. Die Bewohner wachten durch das Zerbersten der Scheiben auf und konnten einen Teil des Brandes bereits selber löschen. Die Feuerwehr übernahm die weitere Arbeit. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der zweite Brand ereignete sich im Ortsteil Rottorf. Hier begann aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport an zu brennen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus konnte leider nicht verhindert werden. Unter dem Carport standen zwei Fahrzeuge, die ebenfalls beschädigt wurden. Auch bei diesem Brand wurde zum Glück keine Person verletzt. Allerdings ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an.

Polizei und Feuerwehr mussten darüber hinaus zu verschiedenen "Kleinbränden" ausrücken, die offensichtlich durch Feuerwerkskörper verursacht worden sind. In Tostedt wurde in Bahnhofsnähe ein Stromverteilerkasten stark beschädigt, der durch den Betreiber noch in der Nacht provisorisch repariert werden konnte. Im Kürbsweg in Meckelfeld wurde ein Postbriefkasten "gesprengt", wobei die Postwurfsendungen unbeschädigt sichergestellt werden konnten und zur Geschäftszeit an die Post übergeben werden. In Oldershausen gerieten um kurz nach Mitternacht ca. 400 Strohballen auf einem Lagerplatz in Brand.

Buchholz - Fahren trotz Fahrverbot unter Alkoholeinfluss

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizeibeamte der Buchholzer Wache den 32-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Renault in der Bremer Straße. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss (1,21 Promille) steht und ein Fahrverbot für ihn besteht. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Diebstahl eines Kia Sportage und Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 30.12.2022, 18:00 Uhr bis 31.12.2022, 08:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Pkw Kia Sportage in grau, mit den amtl. Kennzeichen WL-BL 1204 von einem Parkstreifen im Postweg entwendet. Im gleichen Tatzeitraum wurden im Gerhart-Hauptmann-Ring das Kennzeichenpaar HH-FL 1045 von einem Nissan entwendet. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Winsen (Luhe) - Unter Alkoholeinfluss Funkstreifenwagen die Vorfahrt genommen

In der Nacht zum Sonntag befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung den Kreisverkehr bei der Hansestraße/L217 - Zubringer zur AS Winsen-West, als ein 32-Jähriger mit seinem PKW von der L217 kam und dem Funkstreifenwagen die Vorfahrt nahm. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Bei dem Fahrzeugführer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es erwarten ihn somit nun einige Strafverfahren.

BAB 7/Seevetal - Pflichtversicherungsverstöße

Am Samstag gegen 14:00 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei Winsen auf der BAB7, Gemarkung Seevetal, einen Pkw mit abgelaufenem Versicherungsschutz fest. Gegen den 28-jährigen männlichen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden entstempelt, die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde sichergestellt. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Kurz darauf, gegen 14:30 Uhr, fiel den Beamten auf der BAB39, Gemarkung Stelle, ein weiterer Pkw auf, für den die Versicherungsbeiträge ebenfalls nicht bezahlt worden waren. Bei dem 43-jährigen männlichen Fahrzeugführer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Ferner erfolgte auch hier eine Sicherstellung der Zulassungsbescheinigung, eine Entstempelung der Kennzeichen sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

BAB 1/Neu Wulmstorf - Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Am 31.12.2022 gegen 01:45 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Rade ein Pkw auf, welcher in Schlangenlinien mit geringer Geschwindigkeit auf dem mittleren Fahrstreifen geführt wurde. Das Fahrzeug fuhr im Buchholzer Dreieck auf die A261 auf. Es gelang den Beamten schließlich, das Fahrzeug zu überholen und auf dem Parkplatz Rosengarten einer Kontrolle zu unterziehen. Da im Fahrzeuginnenraum starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, wollte man bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer einen Atemalkoholtest durchführen, was jedoch in Ermangelung ausreichender Mitwirkung misslang. Die aufgrund der augenscheinlich erheblichen Alkoholisierung des Mannes angeordnete Blutprobe versuchte dieser mittels körperlichem Widerstand zu verhindern. Eine Verbringung des Fahrzeugführers zur Dienststelle zum Zweck der Durchführung einer Blutprobenentnahme war erst nach Anlegen von Handfesseln möglich. Sowohl während des Personentransportes als auch während der Blutprobenentnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, schlug und trat um sich, spuckte und versuchte die Beamten zu beißen. Nach Abschluss der Blutprobenentnahme und Sicherstellung der Fahrerlaubnis wurde die Person an die mittlerweile eingetroffene Ehefrau übergeben. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell