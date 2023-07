Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums am Widumer Tor beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Mercedes E220d. Das Auto stand nur kurz am Montagabend zwischen 21:40 Uhr und 22:00 Uhr auf dem Parkplatz. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug wurde ein Schaden am Stoßfänger links hinten entdeckt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

