Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Nordhausen (ots)

Am 14.07.2023 gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Halleschen Straße in Nordhausen. Ein 49 Jahre alter rumänischer Fahrer eines Mercedes Sprinter beabsichtigte von der Halleschen Straße nach links in die Zorgestraße einzubiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin, welche sich im Gegenverkehr in entgegengesetzter Richtung befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die Beifahrerin des VWs leicht verletzte.

Aufgrund des nicht vorhandenen deutschen Wohnsitzes des rumänischen Fahrers wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft von diesem eine Sicherheitsleistung erhoben, welche er vor Ort entrichten konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell