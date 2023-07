Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0440 --Lkw-Brand führt zur Vollsperrung der A27--

Ort: Bremen, Autobahn A27, Fahrtrichtung Cuxhaven Zeit: 20.07.2023 - 21.07.2023, 12:30 Uhr - 02:00 Uhr

Am Donnerstagmittag brannte ein Lkw auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven komplett aus. Niemand wurde verletzt. Die Autobahn war bis in die Nacht gesperrt.

Ein 57-jähriger Mann war mit seinem Lastkraftwagen gegen 12:35 Uhr auf der Autobahn 27 unterwegs, als er bemerkte, dass sein Lkw in Brand geriet. Er fuhr umgehend auf den Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Sebaldsbrück und Vahr und verließ seinen Lkw. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Bremen handelt es sich um einen technischen Defekt. Durch die Hitze wurde eine anliegende Lärmschutzwand und der Fahrbahnbelag im Bereich des Seitenstreifens beschädigt. Neben der Vollsperrung in Richtung Cuxhaven wurde die Fahrbahn in Richtung Hannover aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise auf eine Fahrspur verengt. Es entstand ein Rückstau von bis zu acht Kilometern.

Gegen 02:00 Uhr am Freitag konnte die Sperrung komplett aufgehoben werden.

