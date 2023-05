Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Vorfahrt missachtet

Rheinmünster (ots)

Ein Unfall hat Sonntagnacht auf der K3759 zu einem Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro geführt. Ein Renault-Fahrer war gegen 23:00 Uhr mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Flughafen unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte der 21-Jährige nach links Richtung Flughafen abbiegen und soll dabei die Vorfahrt eines 30-jährigen Seat-Lenkers missachtet haben. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Unfallermittlung aufgenommen. /ja

