Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gelenkbus an Haltestelle vollständig ausgebrannt - keine Verletzten

Bonn (ots)

Bonn-Hoholz, Veilchenweg; 05.09.2022 23:22 Uhr Am späten Montagabend wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem brennenden Bus in den Veilchenweg nach Bonn Hoholz alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte meldeten ein entwickeltes Brandgeschehen im Heck eines konventionell angetriebenen Busses. Der Busfahrer hatte das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, weitere Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Noch während die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet wurden, breitete sich das Feuer schlagartig auf den gesamten Bus aus. Durch den parallelen Einsatz von drei Strahlrohren konnte der ausgedehnte Vollbrand schließlich durch die Einsatztrupps unter Atemschutz gelöscht werden. Jedoch führte die enorme Wärmestrahlung zu Schäden an benachbarten Gärten und angrenzenden Gebäudefassaden. Die betroffenen Gebäude wurden im Einsatzverlauf, ohne Feststellung, auf Raucheintrag kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehren Holtorf und Holzlar, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.

