POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bühl (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr, wie ein Opel-Astra Fahrer auf der Blumenstraße in Lichtenau von der Straße abkam und mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der massiven Beschädigung an der Mauer entschloss sich der Zeuge die Verfolgung mit seinem Pkw aufzunehmen. Durch den Zusammenstoß mit der Mauer wurde das Fahrzeug des Flüchtenden so beschädigt, dass der Pkw ca. 500 Meter von der Unfallörtlichkeit anhalten musste. Der Zeuge konnte den Fahrer bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Führerschein wurde einbehalten. Im Anschluss sollte der Betroffene wegen seiner hohen Alkoholisierung nach Hause gebracht und an seine Lebensgefährtin übergeben werden. Da jedoch kein Familienmitglied angetroffen werden konnte, wurde er in Schutzgewahrsam genommen. Dies sah der betrunkene Fahrer jedoch nicht ein und wehrte sich erheblich gegen die Maßnahme. Durch die Widerstandshandlungen erlitten der Betroffene und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Neben der Trunkenheitsfahrt und der Fahrerflucht wird der Opel-Fahrer nun auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. /vo

