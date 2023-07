Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0438 --Mit Karacho in die Weser--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Neustädter Häfen, Zum Lankenauer Höft Zeit: 21.07.23, 00.30 Uhr

Ein 18-Jähriger verlor in der Nacht zu Freitag in Woltmershausen die Kontrolle über sein Auto und fuhr durch die Böschung in die Weser. Der Heranwachsende konnte sich selbst retten und wurde leicht verletzt.

Der Mann befuhr mit einem Daimler-Benz die Straße Zum Lankenauer Höft und sauste durch die Böschung in das Fließgewässer. Der Fahrer rief noch aus dem Auto seinen Vater an, der ihm dringend anriet, das Fahrzeug vor dem endgültigen Sinken doch bitte schnell zu verlassen. Der 18-Jährige befolgte den Ratschlag, kletterte aus dem Fenster und erreichte das rettende Ufer. Ein Rettungswagen brachte ihn später vorsorglich ins Krankenhaus. Der junge Mann konnte sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern, Hinweise auf Drogen- oder Alkoholeinfluss ergaben sich nicht. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Taucher der Feuerwehr konnten das Auto später lokalisieren, es wird aller Voraussicht nach heute oder am Wochenende von einer Fachfirma aus der Weser gezogen. Hinweise auf weitere Insassen im Auto oder Verletzte ergaben sich nicht.

