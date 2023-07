Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Ein braun farbener VW Golf wurde am Sonntag, den 09.07.2023, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der VW war ordnungsgemäß in der Pfullendorfer Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Erkenntnisse zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0176777/2023 entgegen. (ah)

