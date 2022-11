POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Beim Ausparken Imbisshütte beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag, den 25.11.2022 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein in der Schwetzinger Straße abgestelltes schwarzes Dreirad mit Korb. Dieses war verschlossen vor einem dortigen Getränkemarkt abgestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ...

mehr