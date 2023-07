LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 60-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr gestern Abend die B247 in Richutng Ohrdurf und musste an einer Ampel verkehrsbedingt halten. Ein dahinter befindlicher KIA-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät, der 56-Jährige fuhr auf. Durch den Aufprall zog sich die Suzuki-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

