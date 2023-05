Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brandschutzerziehung der Vorschulkinder aus Menzelen

Alpen (ots)

Am vergangenen Donnerstag konnte die Einheit 38 Vorschulkinder der beiden Menzelener Kindergärten aus "Ost" und "West" begrüßen. Die "quakenden Frösche" und "schlauen Füchse" bewiesen bereits beim theoretischen Teil der Brandschutzerziehung ausgezeichnete Kenntnisse zum Thema Feuerwehr. So konnten die Kinder beispielsweise wie selbstverständlich den Sinn und Zweck von Rauchwarnmeldern erklären. Auch wurden die Hinweise zum Absetzen eines Notrufes perfekt umgesetzt. Mit Hilfe einer Nebelmaschine wurde den Kindern sehr gut deutlich gemacht, wie sich der Rauch im Brandfall in einem Raum verhält. Abschließend zeigten und erklärten die anwesenden Kameradinnen und Kameraden die Fahrzeuge und die weiteren Einsatzmittel. Zum Schluss durften die angehenden Schulkinder ihr Können am Strahlrohr beweisen. Wir wünschen allen Kindern einen tollen Start in die Grundschule.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell