Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0442 --Einbrecher stehlen Auto und Tresor in Lesum--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Usedomstraße Zeit: 24.07.2023, 14:00 - 16:20 Uhr

Bislang unbekannte Diebe brachen am Montag in ein Haus in Burglesum ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin berichtete, wie gegen 11 Uhr ein Mann in der Nachbarschaft unterwegs war und sich über eine angeblich freie Wohnung und die Eigentümer eines bestimmten Hauses erkundigte. Einige Stunden später gelangten Eindringlinge über die Hofeinfahrt auf das beschriebene Grundstück an der Usedomstraße, kamen durch eine Schiebetür in den Wintergarten und hebelten ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten im Haus. Hieraus entnahmen die Einbrecher einen Tresor und flüchteten anschließend mit dem Auto, ein brauner Opel Mokka, der Hausbesitzer in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er soll circa 1,80 Meter groß und korpulent gewesen sein. Er trug kurze schwarze Haare, eine dunkle Jeans und ein blaues Oberteil.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Dienstag rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell