POL-SE: Pinneberg - mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Demonstration

Bad Segeberg (ots) - Auch am Wochenende haben Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen von Kontrollen wieder Drogen und Waffen aufgefunden und sichergestellt. Bereits am Freitagvormittag stellte eine Streife bei einer Kontrolle im Steindammpark Cannabis bei einem 26-jährigen Wedeler fest. Eine Viertelstunde später stoppten die Beamten einen 27-jährigen Quickborner in der Mühlenstraße. Der Mann hatte Kokain dabei. In der ...

