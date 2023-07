Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizeikontrollen am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Auch am Wochenende haben Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen von Kontrollen wieder Drogen und Waffen aufgefunden und sichergestellt.

Bereits am Freitagvormittag stellte eine Streife bei einer Kontrolle im Steindammpark Cannabis bei einem 26-jährigen Wedeler fest.

Eine Viertelstunde später stoppten die Beamten einen 27-jährigen Quickborner in der Mühlenstraße. Der Mann hatte Kokain dabei.

In der Fritz-Reuter-Straße fanden die Einsatzkräfte am Mittag ein Einhandmesser bei einem 18-jährigen Elmshorner.

Als eine Streife an der Ecke Bauerweg / Jürgenstraße einen Radfahrer stoppte, ließ der 40-Jährige mehrere Gegenstände aus seiner Hosentasche ins Gras fallen. Bei der Absuche stellten die Polizisten mehrere Kreditkarten und Ausweispapiere fest, die aus einer Straftat stammen dürften.

Am Freitagabend stoppte eine Streife einen E-Scooter-Fahrer, der verbotswidrig den linken Gehweg der Köllner Chaussee befuhr. An dem Gefährt des 17-jährigen Elmshorners fehlte das erforderliche Versicherungskennzeichen.

Im Rahmen der Fahndung nach einer Körperverletzung, die sich kurz vor 18:00 Uhr am Freitag an den Treppen zum Bahnsteig im Tarasconer Weg ereignet haben soll, trafen die Einsatzsatzkräfte auf zwei 21-jährige Männer in der Mühlenstraße, von denen einer Cannabis bei sich hatte. Der Andere will zuvor am Bahnhofsaufgang von einem Unbekannten mit Reizstoff besprüht worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

Am Sonntagabend kontrollierten Beamte einen 22-Jährigen in der Mühlenstraße. Auch der Elmshorner hatte Cannabis dabei. Zudem lag gegen den jungen Mann eine Aufenthaltsermittlung aus Niedersachsen vor.

Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein und stellten die Gegenstände sicher.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell