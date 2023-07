POL-SE: Quickborn - Einbruch in Firmengelände - Transporter gestohlen

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 20.07.2023, ist es im Krückauring in Kaltenkirchen nahe des Wanderweges an der Krückau zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Als ein Anwohner um 12:25 Uhr nach Hause zurückkehrte, verließ der Einbrecher soeben das Wohnhaus und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Krückauring. Bereits zusammengesammelte Wertgegenstände ließ der Täter zurück. Der ...

