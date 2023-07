Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch im Krückauring

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 20.07.2023, ist es im Krückauring in Kaltenkirchen nahe des Wanderweges an der Krückau zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Als ein Anwohner um 12:25 Uhr nach Hause zurückkehrte, verließ der Einbrecher soeben das Wohnhaus und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Krückauring.

Bereits zusammengesammelte Wertgegenstände ließ der Täter zurück.

Der Einbrecher war zwischen 50 und 60 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte volles weißes Haar. Er trug ein kariertes Hemd.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell